In Kürze müssen sich auch die Abiturienten in Gera beweisen

Gera. Am 26. Mai starten in Thüringen die Abiturprüfungen – Im Gespräch mit Geraer Abiturienten

In nicht mehr ganz drei Wochen müssen sie sich beweisen – die Abiturienten in Gera. Am 26. Mai steht die schriftliche Abiturprüfung im Fach Deutsch an. Zwei Tage später ist das Wissen im Fach Mathematik gefragt. Es werden ganz normale Abiturprüfungen sein, sagen die beiden Klassensprecherinnen Leonie Tomke und Linda Mentzel vom Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium.

„Für manche Aufgaben werde es wohl mehr Zeit geben. Und in manchen Fächern werde man anders wählen können, als bisher üblich.“Tomke und Mentzel hoffen auf „normale“ Prüfungen. Sie erzählen, dass noch nicht alles ganz geklärt sei.

So gehe man derzeit zum Beispiel davon aus, dass es im Fach Chemie nur theoretische Experimente geben werde aufgrund der Hygienevorschriften. Und es stehe auch noch nicht fest, ob die Prüflinge während ihrer Deutschprüfung – die gut 270 Minuten lang ist, dass sind sechs Unterrichtsstunden – permanent die FFP2-Maske tragen müssen.

Verärgert über kürzere Übergangszeit

Mentzel und Tomke sind mit der Vorbereitung auf ihr Abitur zufrieden. Auch ihre Mitschüler, was sie so hören. „Ich denke, das ist in Ordnung, auch wenn wir mit manchen Themen nicht fertig werden. Zeitweise sind ja auch Lehrer ausgefallen, sodass der Rückstand nicht mehr ganz aufgeholt werden konnte“, erzählt Linda Mentzel. „Wir glauben schon, dass die Lehrer an unserer Schule ihr Bestes geben. Sie kümmern sich, haben uns soviel wie möglich vermittelt. Die Zwölftklässler haben am Liebegymnasium einen hohen Stellenwert“, sind sich Tomke und Mentzel einig. „Unser Abitur ist anders, aber nicht schlechter.“

Kritisch und etwas enttäuscht blicken sie auf den Zeitplan. Das Halbjahr 12/2 sei um zwei Wochen verlängert worden, damit die Lehrer alle notwendigen Leistungsnachweise einholen können. Doch die Prüfungstermine blieben, erklären sie. Das heißt, dass die Abiturienten in diesem Jahr nicht einmal eine Woche Zeit haben zwischen letztem Schultag und erster Prüfung. Dafür haben Tomke und Mentzel nur wenig Verständnis. Dem schließt sich auch Olivia Schubert, Klassensprecherin der Abiturklasse zwölf am Goethegymnasium/Rutheneum seit 1608 an. „Unsere Wochen sind so voll gepackt mit Leistungstest, und ich sehe es als kontraproduktiv, wenn wir in Grundfächern, die für uns nicht prüfungsrelevant sind, noch große, aufwendige Hausarbeiten aufbekommen. Ich wünschte mir, dass die Priorität mehr auf den Prüfungsfächern läge“, so Schubert.

Nicht überall Wechselunterricht

Die diesjährigen Abiturienten am Liebegymnasium verzeichnen zehn Wochen reines Homeschooling. Neun Wochen schlugen in der elften Klasse zu Buche und eine Woche in der zwölften Klasse. „Wir bekamen vieles im Kursverband vermittelt. Das Liebegymnasium hat einige sehr große Räume, wo wir entsprechend der Hygienevorschriften unterrichtet werden konnten. Wechselwochen haben wir keine“, so die beiden Klassensprecherinnen. Anders sah dies am Goethegymnasium aus. Hier werde im Wechselunterricht Gruppe A und Gruppe B gelehrt. Olivia Schubert macht die Qualität der Stoffvermittlung vom Fach abhängig. „Jeder Lehrer hat seinen Weg gefunden. Sie versuchen die Stoffvermittlung an den Abiturprüfungen auszurichten und uns entsprechend auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Präsenzwochen sind vollgestopft mit Leistungstests. Im Homeschooling sind wir über die Schulcloud mit unseren Lehrern im Kontakt.“ Fast einig ist man sich, dass es wichtig sei, dass die Prüfungen ohne Abstriche durchgeführt werden. Eine Klassensprecherin hätte es zwar auch gerne gesehen, wenn ähnlich wie bei den Regelschülern kleine Änderungen vorgenommen worden wären, die ein oder andere Prüfung gestrichen worden wäre. „Es ist gut, dass wir Prüfungen schreiben. So können wir selber schauen, was wir draufhaben. Und wir machen vor allem die Erfahrung, wie es ist, eine große Prüfung abzulegen“, sagt Olivia Schubert.