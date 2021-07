In Weidas Gefängnisgarten wird Kabarett aufgetischt

Weida. Das Kabarett Nörgelsäcke aus Gößnitz gastiert am Wochenende mit einem kulinarischen Programm.

Das Kabarett Nörgelsäcke gastiert vom 30. Juli bis 1. August auf der Osterburg Weida. „Irgendwas schmeckt immer“ heißt es zum Sommerkabarett im Gefängnisgarten. Vorstellungsbeginn ist am Freitag und Samstag um 20 Uhr, am Sonntag bereits um 16 Uhr. Bei Regenwetter finden die Vorstellungen in der Burg statt, teilen die Veranstalter mit.

Thomas Puppe und Markus Tanger balancieren nach eigenen Texten ihr Gleichgewicht zwischen Fast-Food und Schlankheitswahn, Gengurke und Biobrot, Diät und All-You-Can-Eat. Dabei geht es nicht nur um die Ernährung, sondern auch um Diätenerhöhungen, Lebensmittelskandale und einen schlanken Staat. Ein Programm, gewürzt mit Salz und Pfeffer, vom regionalen Erzeuger.

Tickets in der Touris-Information Weida oder bei online bei kabarett-noergelsaecke.de, Reservierungen auch unter 034493 / 72580