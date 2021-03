Interesse für Corona-Schnelltests in Gera zum Auftakt groß

Gera Das Bürgertestzentrum Gera hat die Arbeit aufgenommen.

Das im Auftrag der Stadt gemeinsam von ASB und DRK betriebene Bürgertestzentrum in der ambulanten Pflegeeinrichtung (nicht im Pflegeheim) im Grünen Weg 4 hat am Montag Mittag (29.03.2021) seine Arbeit aufgenommen.

Viele nutzten das neue Angebot gleich am ersten Tag. Nicole Florstedt vom ASB hat die große Nachfrage schon kurz nach der Eröffnung fotografisch dokumentiert. In dieser Woche können sich die Geraer, aber auch außerhalb Geras wohnende Personen bis Gründonnerstag von 12 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr kostenlos und ohne Termin auf das Coronavirus testen lassen. Die Öffnungszeiten werden ab nächste Woche bei Bedarf angepasst.