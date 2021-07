Gera. Keine weitere Neuinfektion in den vergangenen 24 Stunden in Gera registriert

Am Sonnabend vermeldet die Stadt Gera eine Sieben-Tage-Inzidenz von 4,3. Es wurde keine weitere Neuinfektion in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt bei sieben. 14 Personen befinden sich noch in Quarantäne. Die Zahl der Genesenen stieg um eins auf 5495. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen liegt bei 202.