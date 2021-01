Inzidenz in Gera befindet sich im Abwärtstrend

Mit Stand vom Freitag gibt es in Gera 215 (-28) aktiv Infizierte. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie ist auf 2631 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden fünf Neuinfektionen gemeldet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Insgesamt 2313 Menschen und damit 32 weitere gelten als genesen. 103 Menschen – und somit eine weitere Person seit Donnerstag – sind am oder mit dem Virus gestorben.

Die Inzidenz in Gera liegt am Freitag bei 135,3 (Wert am Donnerstag: 142,8), teilt der Krisenstab der Stadt mit.