Jahresrückblick Gera: Vom hupenden Trabi zum autonomen Bus

Auf ihrer immerwährenden und ausdauernden Suche nach sich selbst hat die Otto-Dix- und Hochschul-Stadt Gera in diesem Jahr Antworten, aber auch neue Fragen gefunden. Antworten dabei aber eher im Sinne des Ausschlussverfahrens. Als „Stadt der Fettguschen“ nach gleichnamiger Kampagne noch voller Stadtmarketing-Schwung ins Jahr gestartet gibt es einen herben Selbstfindungsdämpfer im Dezember, als klar ist, dass Gera so schnell nicht zum kulturellen Nabel Europas wird.

Dabei kann die Kulturhauptstadt Ostthüringens – sorry Jena – 2019 durchaus mit der ein oder anderen kulturellen Überraschung punkten. Zum Beispiel durch die Wiederentdeckung des Rohstoffes Sand, der den Markt zur Beachvolleyball-Arena und das Elsterufer zur „Copagerana“ werden lässt. Auch mit ihrer Architektur lässt die Bauhaus-Stadt Gera im Jubiläumsjahr aufhorchen: mit dem privat initiierten und erfolgreichen Bauhaus-Tag im August oder dem Deutschen Preis für Denkmalschutz für Volker Kielstein und dessen Kleinod Haus Schulenburg, mit besonderen Konzerten und Touren mit den Gästeführern zu den Zeugnissen der Bauhaus-Ära in Gera.

Zur nächsten Runde in „Germanys Next Kulturhauptstadt“ reicht das dennoch nicht, das Hupen der Trabis zum besonderen „Gera2025“-Konzert Ende September verhallt ungehört bei der Jury, ebenso wie das, was das Team um Bewerbungsmanager Peter Baumgardt im Geraer Bewerbungsbuch niedergeschrieben hat. Dass die Initiatoren vor Ort gemeinsam mit der Stadt weiter an Vernetzung und Stärkung der Geraer und der Ostthüringer Kulturlandschaft arbeiten wollen und dabei auf den geförderten Bewerbungsprozess aufbauen können, stimmt zuversichtlich. Allein, ein Kulturentwicklungskonzept liegt bis dato ebenso wenig vor wie das schon so häufig angekündigte Stadtmarketingkonzept.

Ein Kapitel schließt sich, ein anderes öffnet sich: „Gera – Die smarte Stadt“. Im Juli kommt die frohe Botschaft, dass sich die Stadt als eine von 13 deutschen Städten mit millionenschwerer Unterstützung des Bundes auf den Weg dahin begeben kann. Sie kann Wege erdenken und erproben, wie mit den Mitteln der Digitalisierung gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Herausforderungen zu meistern sind. Oder anders gesagt: Wo für die Kulturhauptstadt die Trabis vorrollten, ist es für die Smart City der futuristische selbstfahrende Elektro-Kleinbus. Der hat zwar nicht primär etwas mit dem Förderprojekt Smart Cities zu tun, passt aber gut ins Bild und in die smarte Stadt.

Auch sonst sind die Parallelen zur Kulturhauptstadt-Bewerbung - bis aufs Ergebnis - auffällig. Relativ spät, bei Smart City erst im Mai dieses Jahres, macht man sich überhaupt auf den Weg. Die Initiative kommt von außen, hier aus der kulturinteressierten Bürgerschaft, da von der Dualen Hochschule. Und hier wie da rümpfen Skeptiker die Nase angesichts fehlender (Infra-)Struktur: Hier Museen, die aus Sparzwängen häufiger geschlossen als geöffnet sind und ein Kultur- und Kongresszentrum, dem wegen Sanierungsstau in Millionenhöhe ähnliches droht, da Internetverbindungen, die mancherorts so langsam sind, dass man noch das 56-k-Modem vorm inneren Ohr pfeifen hört.

Auch personell hakt es noch, das Kulturamt wird lange Zeit nur kommissarisch geleitet, ein Kopf für den Smart-City-Prozess in der Stadtverwaltung wurde ebenfalls noch nicht präsentiert. Dass Hochschulprofessor und Ideengeber Jürgen Müller trotzdem zufrieden mit der bisherigen Arbeit an Smart City ist, ist den Arbeitsgruppen zu verdanken, die aktuell fleißig tagen und Ideen ausbrüten, wie er dieser Tage sagte.