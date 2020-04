Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jede Menge Osterhasen in Pohlitz

Wie in jedem Jahr zur Osterzeit hat der Pohlitzer Frauenverein auch in diesem Jahr wieder das Zentrum des Bad Köstritzer Stadtteils aufwändig geschmückt. Leider konnte die große Osterkrone in diesem Jahr nicht aufgestellt werden, da dies mit den Corona-Regeln nicht vereinbar gewesen wäre. Die Vereinsvorsitzende Marlies Jakat hat sich unter der Dorflinde zwischen eine Hasenfamilie gemischt. Da gilt die Corona-Abstandsregel von mindestens 1,50 Meter nicht. Auch viele andere österliche Requisiten wurden von den 12 Mitstreiterinnen liebevoll in Szene gesetzt.