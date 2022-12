Jeden Tag als Tag des Ehrenamtes begreifen: 57 ehrenamtliche Geraer ausgezeichnet

Gera. Zum Tag des Ehrenamtes hat die Stadt bei einer Festveranstaltung viele verdiente Geraer gewürdigt. Das sind die Ausgezeichneten:

Das Engagement und die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit von 57 Geraerinnen und Geraer wurde am Montag, 5. Dezember, bei einer Festveranstaltung in der Showbühne Rieger anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes gewürdigt. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und das Team der Ehrenamtszentrale ehrten sie stellvertretend für die zahlreichen Menschen aus allen Lebensbereichen und Bevölkerungsschichten, die in Gera ehrenamtlich in Vereinen, Organisationen, Selbsthilfegruppen und Projekten aktiv sind.

„Kein Tag im Jahr ist in unserer Gesellschaft ohne das Ehrenamt denkbar“, erklärte Vonarb. Ohne das Ehrenamt wäre die Gesellschaft und die Stadt um so vieles ärmer. „Deshalb ist es wichtig, jeden Tag des Jahres als Tag des Ehrenamtes zu begreifen.“ Ehrenamtlich Engagierte leisten Wertvolles, betonte er. Ihr Beitrag für unser Gemeinwesen könne nicht in Euro und Cent gemessen werden. Sie stecken Herzblut in ihr Engagement und sie investieren Unwiederbringliches: nämlich einen Teil ihrer Lebenszeit. „Die Stärke einer solidarischen Gemeinschaft wächst aus dem Einstehen ihrer Mitglieder untereinander. Die eigenen Bedürfnisse bewusst in freier Entscheidung zurückstehen zu lassen, auf den anderen zuzugehen, Verantwortung zu übernehmen, anderen zu helfen, das alles sind Facetten des Ehrenamtes.“

Heinrich-Dieter Hischer bekam den Silbernen Simson verliehen. Foto: Stadt Gera

Als höchste Auszeichnung des Abends verlieh Vonarb den Silbernen Simson der Stadt Gera an Heinrich-Dieter Hischer vom Förderverein Stadtwaldbrücken Gera. Seit den 1990-er Jahren engagiert sich der Vereinsvorsitzende ehrenamtlich und hat neben der Vereinsgründung 2008 bis heute sieben Stadtwaldtore initiiert.

33 Geehrte erhielten am Abend die Ehrenurkunden der Stadt Gera. Der Ehrenbrief des Geraer Sports ging an 14 Ehrenamtliche. Außerdem wurde ein Thüringer Ehrenamtszertifikat überreicht. Zudem erhielten zwei Gruppen die Teamurkunde der Stadt Gera. Darüber hinaus erhielten erhielten 23 verdiente Geraer die Thüringer Ehrenamtscard.

Als Dankeschön für den uneigennützigen Einsatz vieler Geraer in diesem Jahr erklärte sich das Kyiv Symphony Orchestra bereit, die Auszeichnungen zu begleiten. Darüber hinaus wurde die Festveranstaltung durch die Musikschule Gera kulturell umrahmt. Finanziell unterstützt wird die diesjährige Festveranstaltung von der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Auch lokale Partner wie die Gera Arcaden und die TAG Wohnen & Service GmbH beteiligten sich an der Auszeichnung der Ehrenamtlichen. So sei die Durchführung dieser Gala auch in diesem Jahr möglich gewesen, erklärt die Stadtverwaltung. Damit habe man ein Zeichen gesetzt für Engagement und ein tolerantes und friedvolles Miteinander in unserer Stadt, heißt es abschließend.

Silberner Simson

Heinrich-Dieter Hischer (Förderverein Stadtwaldbrücken Gera)

Kategorie Kinder und Jugend

René Kahnes (Förderverein Wilhelm-Busch-Grundschule Gera)

Angelika Gerdes (Seniorpartner in School, LV Thüringen e.V.)

Dirk Bogisch (Great Gera Skates e.V.)

Kategorie Umwelt und Natur

Klaus Schultheiß (Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften Gera e.V.)

Nicole Krüger (Tierschutzverein Gera und Umgebung e.V.)

Carmen Schubert (Tierschutzverein Gera und Umgebung e.V.)

Xaver Zimmer ( Förderverein Tierheim Gera e.V./ Katastrophenschutz)

Kategorie Kultur

Ottilie Tschaplik (Bibliotheksförderverein „Buch und Leser“/Goethegesellschaft/Theaterverein)

Lars Naumann (Geraer Eisenbahnwelten e.V.)

Bernd Kemter ( Goethegesellschaft Gera/ Flüchtlingshilfe)

Heiko Reichelt (Geraer Weihnachtsmann)

Udo Pein (Förderverein Rechtspflege, Kunst und Kultur Gera e.V., CarillonspielerRathausturm)

Oliver Hesse (Bürger – Hilfe bei Stadtmarketingkonzept)

Hans Georg Fröber (Geraer Mineralien- und Fossilienfreunde e.V.)

Björn Gnewko (Geraer Eisenbahnwelten e.V.)

Dieter Nendel (Jüdisch-Deutscher Kulturverein)

Kategorie Selbsthilfegruppen

Conny und Holger Günther (Selbsthilfegruppe “Verwaiste Eltern und trauerndeGeschwister Ostthüringen)

Heidemarie Hawel (SHG „Pflegende Angehörige von Demenz- undAlzheimerkrankheit“)

Klaus-Dieter Rost (SHG Gehirnjogging)

Antje Masri-Zadra (Initiative gegen den Herztod e.V.)

Kategorie Ortsteile

Andreas Schaller (Pfarramt + Modelflugverein)

Dieter Schirmmeister (Ortsteil Falka)

Martin Scheidewig (OTR Cretzschwitz/ Söllmnitz/ FFW)

Roland Erkenbrecher (Ortsteilrat Gera-Langenberg)

Kategorie Soziales

Elfriede Flach (Ali-Wandergruppe),

Karsten Dieke (Feuerwehrverein Gera-Liebschwitz e.V.)

Franz Breu (Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e.V. Kreisverband Thüringen Ost)

Sabine Bischof (Seniorenheim Edith Stein)

Martina Goldenbaum (DO Diakonie)

Gisela Margit Moser (Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gera)

Horst Richter (Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gera)

Giselda Schädlich (Geraer Tafel e.V.)

Matthias Schiedek (BSVT KO Gera e.V.)

Rosemarie Wohlfahrt (Hospizbewegung Gera e.V.)

Hans-Georg Bartl (Betreuungsverein Lebensbrücke)

Torsten Sachs (Feuerwehrverein Gera-Liebschwitz e.V.)

Michael Stiehl (Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Gera)

Manfred Sommer (AG Wanderfreunde/Stadtradeln/Integrationsarbeit)

Christiane Sachse (DO Diakonie Ostthüringen gGmbH TelefonSeelsorge Ostthüringen, für das gesamte Team)

Kategorie Sport

Mike Brümmer (SV 1876 Gera-Pforten e.V.)

Michael Dietl (BSG Wismut Gera e.V.)

Jens Gerth (Turnverein Gera e.V.)

Christopher Bresse (SV Langenberg)

Norbert Flache (Geraer Volleyballclub e.V.)

Ines Peisker (1. SV Gera e.V.)

Annett Pusch (RSV Blau-Weiß Gera e.V.)

Steffen Schöneich (Jugendfußballclub Gera e.V.)

Karl Lämmer (Deutscher Alpenverein – Sektion Gera e.V.)

Bernd Grosche (SSV Gera 1990 e.V.)

Gabi Sentarski (Geraer Sportverein Hermes e.V.)

Bernhard Schütz (Radfahrclub Solidarität 1895 Gera e.V.)

Nadine und Dirk Krech (TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. – Abt. Kanu)

Babette Brehme (Stadtsportbund Gera e.V.)

Cordula Just (TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V. - Abteilung Triathlon)