Jeep fängt Feuer - Radfahrer bei Unfall auf Landwirtschaftsweg verletzt

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei von Donnerstag aus Gera und Umgebung.

Ein Jeep ist Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der B2 bei Weißig in Brand geraten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Der Autofahrer konnte sein Fahrzeug unversehrt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Jeep wurde abgeschleppt. Die Straße war während der Arbeiten teilweise gesperrt.

Einbruch in Gartenanlage

Gewaltsam sind Unbekannte in der Zeit vom 25. bis 28. Juli in die Garage eines 31-Jährigen eingebrochen, die auf einem Gartengrundstück in einer Gartenanlage Am Zaufensgraben in Gera steht. Aus der Garage stahlen die Unbekannten eine Moped-Lederbank sowie mehrere Flaschen alkoholische Getränke. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Unfall auf Landwirtschaftsweg

Zum Zusammenstoß zwischen einen Dacia und einem 61-jährigen Fahrradfahrer ist es Mittwochnachmittag gegen gegen 14.35 Uhr in Pohlitz gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Radfahrer auf dem Landwirtschaftsweg von Bad Köstritz in Richtung Caaschwitz, als am Abzweig Pohlitz der 54-jährige Daciafahrer dort in den Weg einbog, obwohl er dort eigentlich nicht fahren durfte. Der 61-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Einbruch in Kletterwald

Mehrere Seilrollen, ein Selbstsicherungsgerät, Getränke sowie eine Geldkassette sind aus dem Kletterwald in Gera gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, drangen Unbekannte in der Zeit von Dienstagabend (27.0.72021, gegen 19 Uhr) zu Mittwochmorgen (28.07.2021, gegen 9.45 Uhr) in das Ausrüstungshaus des Kletterwaldes Am Martinsgrund ein.

Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Einbruch und sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Kupferkabel gestohlen

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einem Buntmetalldiebstahl in Bad Köstritz aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen in der Zeit von 16. bis 28. Juli Unbekannte auf das Grundstück des Chemiewerkes ein.

Sie stahlen aus einer Halle rund 130 Meter Kupferkabel. Die Polizei sucht Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.