Jugendförderplan des Kreises Greiz soll fortgeschrieben werden

Greiz Jugendhilfeausschuss tagt am 20. Januar im Greizer Gymnasium

Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Greiz findet am Mittwoch, 20. Januar, 18 Uhr, in die Aula des Ulf-Merbold-Gymnasiums in Greiz, Heinrich-Fritz-Straße 19, statt.

Im Mittelpunkt der Beratung steht die Fortschreibung des Jugendförderplans einschließlich der Teilplanung Kinderschutz und Frühe Hilfen des Landkreises Greiz für das Jahr 2021.