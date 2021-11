Die Polizei in Gera konnten einen 36-jährigen Tatverdächtigen ausfindig machen. (Symbolfoto)

Jugendliche in Gera rassistisch beleidigt in geschlagen

Gera. Auf dem Klinikgelände in Gera wurden zwei Jugendliche von einem 36-Jährigen rassistisch beleidigt und geschlagen.

Am Samstagabend wurden auf dem Klinikgelände in Gera zwei Jugendliche (16 und 20 Jahre) von einem Mann rassistisch beleidigt und geschlagen. Die beiden blieben dabei unverletzt. Der Mann entfernte sich anschließend in unerkannte Richtung.

Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen konnte die Polizei einen 36-Jährigen als Tatverdächtigen ausfindig machen. Zeugen, welche die Situation beobachtet haben, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Gera unter der Telefonnummer 0365 829-0 zu melden.