Jugendliche in Gera von Kindern mit Steinen beworfen

Nach einem Vorfall bei dem zwei Jugendliche in der Heinrichstraße beleidigt und mit Steinen beworfen wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, hatte eine Gruppe von sechs Personen (Kinder/Jugendliche) am Samstag gegen 18.30 Uhr eine 16-Jährige und einen 17-Jährigen vor Antritt einer Kutschfahrt beschimpft.

Nachdem beide nach der Ausfahrt gegen 19.30 Uhr in der Heinrichstraße erneut auf die Gruppe trafen, seien sie abermals beleidigt und schließlich mit Steinen beworfen worden. Dabei wurde die 16-Jährige von einem Stein am Oberkörper getroffen, so die Polizei.

Wer hat im genannten Tatzeitraum die betreffende Personengruppe beobachtet? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden.

Die Polizei beschriebt die Personengruppe wie folgt: männlich, circa 10-12 Jahre, circa 140 cm groß, vermutlich ausländischer Herkunft, ein Jugendlicher (korpulent) trug eine grau-grüne Jacke, ein Jugendlicher trug eine weiße Jacke.

