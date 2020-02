Die Polizei stellte drei Männer, die mutmaßlich für die Schäden in Gera verantwortlich sind

Gera. Drei junge Männer haben in Gera randaliert und eine Scheibe eingeschlagen.

Junge Männer randalieren in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Männer randalieren in Gera

Drei junge Männer haben in Gera am Donnerstagabend randaliert. Wie die Polizei mitteilte, hätten die drei Männer im Alter von 19, 21 und 22 Jahren ein Auto in der Schillerstraße beschädigt und die Scheibe eines Baggers mit einer Warnbake eingeschlagen. Die Polizei ermittelt zu der Sachbeschädigung.