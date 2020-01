Das Kabarett Fettnäppchen gastiert am 26. Januar 2020 in Linda. Michael Seeboth (l.) und Eva-Maria Fastenau tragen Lockenwickler.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kabarett im Lindaer Gasthaus

Das Kabarett Fettnäppchen kommt nach Linda ins Gasthaus „Zur fröhlichen Wiederkunft“. die Kabarettisten haben es auf die Zwerchfelle friedliebender Bürger abgesehen.

Mit voller Wucht tritt das Kabarett in so manches Fettnäpfchen hinein. Da spritzt das Fett und so mancher bekommt sein „Fett weg“. Die Geraer Kabarettgruppe nimmt sich neben dem ehelichen Alltag auch aktuellen Problemen an, nicht ohne politische Seitenhiebe zu verteilen. Ob Lehrermangel, Altersarmut, Kindererziehung oder die Verschwendung von Steuergeldern – verpackt in kleine, abwechslungsreiche Sketche – orientieren sich die Programmmacher an den Schwachstellen der Geschlechter und Gesellschaft.

Sonntag, 26. Januar, 19.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) Zur fröhlichen Wiederkunft, Linda, 07580. Vorverkauf im Gasthaus und in der Bäckerei Schumann in Linda