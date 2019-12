Kaffeerösterei-Tradition am Kornmarkt in Gera lebt fort

„Ob es läuft oder nicht, haben mir Leute gesagt, das weiß man nach fünf Jahren.“ An diesen Satz kann sich Marco Franze noch gut erinnern. Genau fünf Jahre ist es her, dass er am Geraer Kornmarkt sein „Mahlwerk“ eröffnete. „Und ja, es läuft“, meint der Inhaber der „Kaffeerösterei mit Ausschank“, wie er sein kleines aber feines Geschäft selbst bezeichnet.