Karl Verpackungen in Kraftsdorf: Teils mehr Aufträge als vor der Pandemie

„Karl Verpackungen macht vor, dass auch Thüringer Unternehmen mit Innovation und Flexibilität stabile Marktpositionen in Europa erringen und verteidigen können“, sagte Dirk Bergner, der Geschäftsführer Ronny Karl während eines Unternehmensbesuchs zum großen Preis des Mittelstandes gratulierte.

„Wir haben unseren Weg europaweit gefunden“, so Ronny Karl. Das Familienunternehmen, das dieses Jahr expandierte, zum Stammsitz in Rüdersdorf einen neuen Verwaltungs- und Produktionstrakt im Gewerbegebiet in Betrieb genommen hat, beschäftigt 85 Mitarbeiter. Tendenz steigend. „Wir sind eines von den Unternehmen, die aktuell durch die Corona-Pandemie Umsatzzuwächse haben“, so Karl. Vor allem in den Bereichen der Lebensmittel- und Medizinprodukte-Verpackungen, die zusammen etwa 85 Prozent der Produktion ausmachen, gebe es jetzt mehr Aufträge als vor der Pandemie.

Das Erfolgsrezept des Unternehmens: eine enge Kundenbindung und kontinuierliche Mitarbeitermotivation in Form von verschiedenen Vergünstigungen. Mitarbeiter bekommen zum Beispiel Physiotherapie bezahlt, die Kitagebühr übernimmt der Arbeitgeber, der auch die Anschaffung von Fahrrädern bezuschusst. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office in den Unternehmensbereichen, in denen das möglich ist, kommen hinzu, ebenso die steuerfreie Corona-Prämie für alle Mitarbeiter und bezahlte Pausen. Zudem investiert die Firma viel Geld in Mitarbeiterweiterbildung, fördert unter anderem Meisterschule und Studium.

Gute Mitarbeiter zu finden, sei mittlerweile auch in Thüringen schwer. Allein ein guter Verdienst reiche nicht mehr aus, um Mitarbeiter ans Unternehmen zu binden. Die Verbundenheit, die auf diesem Wege des gegenseitigen Gebens und Nehmens entsteht, trage das Unternehmen auch in Zeiten der Corona-Pandemie. „Wir arbeiten in drei Schichten. Mitunter reichte das von Sonntagabend bis Freitagabend nicht aus, so dass wir auch samstags – auftragsbedingt - arbeiten mussten. Ich bin froh, dass alle mitgezogen haben“, sagt Ronny Karl.