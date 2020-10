Kartoffeln aus Niederpöllnitz munden auch Berlinern

Von der Bandstraße rollen die gewaschenen Kartoffeln in den Rohwarenbunker, ein überdimensionales Behältnis, bis sie von dort auf den Verlesetisch transportiert werden. Hier sortieren Mitarbeiter noch einmal von Hand. Die beschädigten Knollen, jene mit grünen Schalen oder Druckstellen, gehen auf ein extra Band und kommen in eine Kiste. Die anderen setzen ihren Weg zur Wiegemaschine fort und werden in Netze verpackt. Zwischen zwei und 2,5 Kilogramm können diese schwer sein. Abbeuteln nennt der Fachmann den Arbeitsgang. Roboterarme nehmen vier der Netze auf und legen sie in eine Kiste. 60 Netze passen je nach Gewicht rein.

17 Sorten in dieser Saison eingelagert Die Kartoffeln der Solanum Vermarktungsgesellschaft mbH in Niederpöllnitz treten nun ihre Reise an. „Sogar in Berlin schmecken unsere Kartoffeln“, sagt Geschäftsführerin Yvonne Prüfer. Fruchthöfe in der Hauptstadt und in Sachsen sind die Abnehmer der Produkte, zu denen auch Bio-Kartoffeln, Bio-Zwiebeln und rote wie gelbe Zwiebeln gehören. Anbauberatung, Lagerung, Aufbereitung, Verpackung und Kommissionierung kommen aus einer Hand und machen das Unternehmen seit mittlerweile 30 Jahren gefragt. Am 7. September hat Solanum mit dem Einlagern der neuen Kartoffeln begonnen. 17 Sorten, mehlig und festkochend sowie vorwiegend festkochend, sind es. Die bezieht der Betrieb überwiegend von den Mitgliedern der Erzeugergemeinschaft Ostthüringen. Ihr gehören 23 Mitglieder aus dem Thüringer Oberland über die Region um Gera bis nach Sachsen-Anhalt an, die auf einer Fläche von insgesamt 890 Hektar anbauen. Roboter werden in der in der Abpackhalle eingesetzt. Foto: Ilona Berger „In diesem Jahr haben wir eine unterdurchschnittliche Ernte“, schätzt Yvonne Prüfer ein. „Fehlender Regen in der Hauptwachstumsphase hat die im Frühjahr guten hohen Knollenansätze leider nicht weiter wachsen lassen, sodass die Kartoffeln in der Region kleiner ausfallen.“ Die geforderte Größe liegt bei einem Durchmesser von 35 bis 45 Millimetern. „Um 31.000 Tonnen wurden geerntet, sonst waren es etwa 40.000 Tonnen. Bayern und Niedersachsen verzeichneten bessere Ergebnisse, weil da mehr Regen niederging.“ Aber ein Landwirt muss eben mit der Natur leben. Ab der 12. Kalenderwoche, Mitte März, stieg die Nachfrage nach Kartoffeln. „Während des Corona-Lockdowns haben die Menschen mehr gekocht und wir mehr Aufträge abgearbeitet“, so die Chefin. „Keinen unserer 50 Mitarbeiter mussten wir in Kurzarbeit schicken, weil wir viel zu tun hatten.“ Jetzt spüre sie wieder, dass sich die Leute bevorraten. „Das Einkaufsverhalten ist aber nicht mehr kalkulierbar“, sagt Yvonne Prüfer. Seit einem Jahr sitzt sie im neuen Büro. Vor drei Jahren war Baustart Drei Jahre wurde auf dem Solanum-Gelände gebaut. Im Mai 2017 ging es los. Weil die Lagerkapazität für die Überwinterung von Kartoffeln an ihre Grenzen stieß, brauchte es mehr Platz. Von Mai bis September 2017 entstand ein neues Kistenkühllager. Die Kartoffeln werden dort bis auf 4,5 Grad abgekühlt. Gleichbleibende Temperatur bedeutet weniger Stress für das Nahrungsmittel. Das grüne Licht in den Hallenabschnitten verhindert das Grünwerden der Schalen und dadurch die Chlorophyllbildung. Jetzt ist Platz für 8000 Tonnen. Nach Fertigstellung des Kistenkühllagers folgten zwei weitere Bauabschnitte. Gebaut wurde eine neue Abpack- und Kommissionierhalle mit modernen Maschinen sowie ein Lager für Verpackungsmaterial, ein Sozialtrakt und Räume für die Verwaltung. Über ein Computerprogramm werden verschiedene Arbeitsgänge gesteuert. Auf einem Teil der Außenanlagen befinden sich Blühwiesen. Ein Insektenhotel steht. Das Gesamtgelände umfasst 30.000 Quadratmeter. Finanziert wurde das Projekt über Kredite, Eigen- und Fördermittel.