Eine Dampflok bei einer Sonderfahrt im Jahr 2001 am Bahnhof in Jena-Göschwitz.

Kein Halt in Saalfeld und Gera: Zugfahrt mit Dampflok am Einheitstag fällt aus

Saalfeld. Am Tag der deutschen Einheit sollte ein historischer Zug von Saalfeld nach Berlin fahren. Das sind die Gründe für die Absage.

Die für Montag, 3. Oktober, geplante Sonderfahrt mit einem nostalgischen Zug von Saalfeld über Gera nach Berlin und zurück fällt aus. Das teilt der Veranstalter der Sonderfahrt, Lipsia Erlebnisreisen aus Leipzig, auf der Internetseite mit.

Das Unternehmen führt zwei Gründe an. Zum einen habe die DB Netz AG mitgeteilt, dass der Zug am 3. Oktober auf dem Rückweg nicht wie geplant von Gera auf direktem Wege nach Saalfeld fahren könne. Hinzu sei die Hiobsbotschaft gekommen, dass die geplante Zuglok, die 01 066 des Bayerischen Eisenbahnmuseums, am vergangenen Samstag bei einer Sonderfahrt einen Schaden erlitten habe und nicht wie geplant zur Verfügung stehe.

Fahrgäste erhalten Geld für bereits bezahlte Tickets zurück

Intensive Planungen, welche Alternativen es geben könnte, hätten zur Entscheidung geführt, die Fahrt am 3. Oktober von Saalfeld nach Berlin und zurück absagen zu müssen. „Wir bedauern diesen Schritt sehr, sehen aber keine Möglichkeit, eine solide geplante Fahrt anbieten zu können“, schreibt das Unternehmen. Fahrgäste, die bereits ein Ticket gebucht hatten, erhalten ihr bereits gezahltes Geld in den kommenden Tagen zurück. Sie müssen dafür laut Lipsia keine weiteren Schritte ergreifen.

Der Reiseveranstalter hatte geplant, Loks der Baureihe 01 mit einem Zug aus historischen Wagen im Stil der 1970er Jahre von Saalfeld aus auf die Reise zu schicken. Auf dem Abschnitt von Saalfeld bis Leipzig sollte die Dampflok 01 066 des Bayerischen Eisenbahnmuseums Nördlingen den Zug ziehen und an jenen kurzen Zeitraum zwischen März 1980 und November 1981 erinnern, in welchem Vertreterinnen dieser Baureihe im Betriebswerk Saalfeld beheimatet waren. Sie kamen bei Personen- und Eilzügen auf dieser Verbindung zum Einsatz. Von Leipzig sollte bis Berlin eine zweite Dampflok der Baureihe zum Einsatz kommen.

