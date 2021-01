Weida Auch ohne Veranstaltung wird auf der Weidaer Osterburg an den Welttag des Schneemanns erinnert.

Keine Feier, aber dafür Schnee zum Schneemanntag in Weida

Weida. Vor genau zehn Jahren, am 18. Januar 2011, wurde der Welttag des Schneemanns zum ersten Mal in Weida mit einem bunten Programm zu Ehren des coolen Typen begangen. Ein Programm musste in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Dies hielt die Geraer André, Sandra und Lutz mit den Kindern Nova (5) und Mina (4) nicht von einem spontanen Ausflug zur trotzdem mit Schneemännern geschmückten Osterburg ab.

Anders als in vergangenen Wintern gab es dieses Mal zum traditionellen Datum des Schneemanntages genügend Schnee, um dort trotz einsetzenden Tauwetters ein stattliches Exemplar des frostigen Gesellen zu bauen.