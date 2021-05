Keine Jugendweihen in Ostthüringen in diesem Frühjahr

Gera. Mitarbeiter des Jugendweihevereines Ostthüringen sind permanent in der Planung

In den vergangenen Tagen flatterte in so manchen Briefkasten oder manches E-Mail-Postfach die bereits zweite Absage der offiziellen Jugendweihefeierlichkeit. Pandemiebedingt mussten in diesem Frühjahr alle Veranstaltungen des Jugendweihevereines Ostthüringen verschoben werden. Die Informationsschreiben für die geplanten Feiern am 5. Juni in Gera gehen derzeit an die Betroffenen, sagt Anja Temp, Mitarbeiterin des Vereines und zuständig für die Regionen Gera und Altenburg.

„Fünf Wochen vorher geben wir den Familien Bescheid, wenn wir wissen, dass es keine Feier geben kann“, sagt Temp. „Die letzten Stornierungen betreffen vor allem Gera. Hier ziehen sich die Feierlichkeiten eigentlich bis in den Juni. Alle anderen Regionen, die wir als Verein betreuen, sind schon durch. Das stimmt uns alles sehr traurig.“

Besonders traurig ist Anja Temp, wenn sie an den Jahrgang 2019/20 denkt. Vor allem Jugendliche aus Gera und Umgebung, Jena und Saalfeld seien betroffen. „Im Herbst besuchen die Jugendlichen mittlerweile die zehnte Klasse. Da ist für die meisten das Thema Jugendweihe eigentlich durch“, sagt Anja Temp. „Aber wir bieten auch für sie wieder Ausweichtermine im Herbst an, auch wenn wir hier schon so einige Stornierungen seitens der Familien zu verzeichnen haben.“

Alle Feiern nun für Herbst geplant

Die Mitarbeiterinnen des Vereins müssen wieder einmal alles um- und neuplanen. „Im Herbst vergangenen Jahres sind wir zum Beispiel nicht davon ausgegangen, dass es in diesem Frühjahr wieder so sein wird wie im Vorjahr. Wir hatten die Veranstaltungen ohne größere Einschränkungen geplant. Das werden wir für den Herbst nicht tun. Wir werden vorsorglich die Gruppen und die Zahl der möglichen Gäste verkleinern“, so Temp. „Und wir versuchen, alle Veranstaltungen im Herbst von September bis November unterzukriegen.“

Die Frauen sind froh, dass sie seit Jahren mit zuverlässigen Partnern arbeiten. Die Lokalitäten als auch die Künstler seien sehr verständnisvoll. „Derzeit müssen wir zum Beispiel mehr Geld ausgeben für die Feiern, als wir haben“, sagt Temp. Und begründet dies mit der Größe der Veranstaltungen, die nun kleiner ausfallen müssen. Doch die Kinder wolle man nicht zur Kasse bitten. Hier seien es vor allem auch die Künstler, die sich sehr kooperativ zeigten.

In Gera gestaltet sich die Planung für den Herbst schwierig. Das Kultur- und Kongresszentrum stehe aufgrund eigener Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum im Herbst dieses Jahres kaum zur Verfügung. Temp geht derzeit davon aus, dass drei statt zwei Feierlichkeiten an einem Sonnabend geplant werden müssen. Und das an vier Wochenenden. Damit könne sie 600 Schüler unterbekommen, rechnet sie vor. Übrig blieben knapp über 70 Jugendliche, die Temp dann für das Frühjahr 2022 vorsehen müsse. Sie sagt, dass sich in diesem Jahr rund 670 Jungen und Mädchen in Gera angemeldet haben. Für das kommende Frühjahr hätten etwas weniger ihr Interesse bekundet. Es sei aber nicht festzumachen, ob es an der ungewissen Corona-Zeit oder zum Beispiel an einem geburtenschwachen Jahr liege. Rund 2750 Mädchen und Jungen aus Ostthüringen würden jährlich mit dem Verein ihre Jugendweihe planen.

Für 2022 hofft der Verein wieder auf mehr Normalität. „Uns hat das alles sehr mitgenommen“, erzählt Temp. „Wir sind es eigentlich gewohnt, dass wir positive Rückmeldungen bekommen. In der jetzigen Zeit erhalten wir auch böse E-Mails, an denen wir sehr zu schlucken haben. Wir mussten erst einmal lernen, damit umzugehen.“

Anja Temp erinnert auch noch einmal daran, dass derzeit die Anmeldungen für 2022 noch möglich sind. Sie ist erreichbar unter a.temp@jugendweihe-ostthueringen