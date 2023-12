Gera Weihnachtsbaum-Ernte am dritten Advent: Warum der Städter für einen frischen Christbaum aufs Land muss und wo er sich den Baum fürs Fest holen kann.

Weihnachtsbäume zum Selberschlagen in Gera? „Im Stadtwald nicht“, sagt das Thüringer Forstamt in Weida. Der Laubmischwald an den Hängen und auf den Bergen rund um das Oberzentrum ist auf derlei Weihnachtsfreuden naturbedingt nicht eingestellt.

Weihnachtsbaum-Ernte mit Tipps vom Förster

Wenn der Geraer kurz vor dem Fest noch einen frischen Nadelbaum im Wald selbst auswählen, ernten und mit nach Hause nehmen möchte, dann muss er aufs Land. Thüringenforst bietet am kommenden Wochenende auch in den Nachbarlandkreisen von Gera wieder verschiedene Gelegenheiten dazu. Am Samstag und am Sonntag, 16./17. Dezember, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr sind die vorweihnachtlichen Hobby-Holzfäller im Forstbetriebshof in Greiz-Waldhaus 7 willkommen. Förster Jens Frotscher ist Ansprechpartner für die Weihnachtsbaumernte und kann auch Tipps geben, wie der Weihnachtsbaum zu Hause zu pflegen ist, damit er möglichst lange frisch bleibt.

Naturbäume wachsen auf Stromtrasse

Im Altenburger Land heißt Förster Felix Pietsch am Samstag, 16. Dezember, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zur Weihnachtsbaum-Ernte willkommen. Die findet im Kammerforst am Haselbacher See statt. Dafür kann der Parkplatz auf der Thüringer Seite angefahren werden. Von dort aus geht es im Einbahnstraßenverkehr zur Ernte durch den Wald. „Der Weg vom Parkplatz aus wird ausgeschildert sein“, sagt Felix Pietsch. Im Angebot sind in diesem Jahr Nordmanntannen, Blaufichten, gemeine Fichten und Kiefern.

„Coloradotannen haben wir zwar angepflanzt, aber die müssen bis zur Ernte noch wachsen“, erklärt der Förster. Sieben Jahr im Durchschnitt brauche ein Nadelbaum, bis er groß genug ist, um die Stuben zum Weihnachtsfest zu schmücken. Für den Anbau von Weihnachtsbäumen nutzt das Thüringer Forstamt Weida im Kammerforst am Haselbacher See den Boden über einer Stromtrasse. „So kann die Fläche, die nicht bebaut werden darf, trotzdem genutzt werden. Und wir verbrauchen keine zusätzlichen anderen Flächen dafür - nachhaltiger geht es nicht“, meint Förster Pietsch und erklärt noch dazu, dass die Weihnachtsbäume aus dem Kammerforst reine Naturbäume sind.

Grundsätzlich seien zwar auch individuelle Termine in Absprache mit Waldbesitzern und Förstern möglich, um sich seinen Weihnachtsbaum aus dem Wald zu holen, sagt Felix Pietsch. Er bitte die Ostthüringer jedoch darum, davon Abstand zu nehmen und die zentralen Termine zu nutzen. „Es kommen immer wieder Anrufe, aber zeitlich sind extra Termine für uns nicht zu bewältigen. Denn wir haben mit Brennholz derzeit alle Hände voll zu tun“, erklärt der Förster.

Ernte mit Weihnachtsmann im Lichterpark

Weihnachtsbäume zum Selberschlagen gibt es am dritten Adventswochenende auch wieder im Weihnachtsbaum- und Holzhandel von Christian Seliger in der Jenaer Straße 36 in Münchenbernsdorf. Am Samstag und am Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr sind die Besucher dazu willkommen. Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet und der Weihnachtsmann hat sich für den Nachmittag im Lichterpark auch angekündigt. Schon geschnittene Weihnachtsbäume gibt es Weihnachtsland in Münchenbernsdorf auch auf dem Firmengelände - täglich bis zum Heiligabend um 12 Uhr.