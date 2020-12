Kind angefahren und verletzt – Autos demoliert und Polizisten beleidigt – Serienbrandstifter verurteilt

Am Donnerstagnachmittag ist ein Kind bei einem Unfall am Friedrich-Naumann-Platz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge mit seinem Roller gegen 15.50 Uhr unvermittelt vom Gehweg auf die Otto-Dix-Straße gefahren. Ein herannahende Autofahrerin (58) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Neunjährigen, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Er sei dennoch vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und die Eltern informiert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Autos beschädigt und Polizisten beleidigt

Mehrere Polizeistreifen kamen am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr in der Fröbelstraße in Gera zum Einsatz. Zuvor hatten Zeugen laut Polizei eine Personengruppe gemeldet, die gegen mehrere geparkte Fahrzeuge getreten habe. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf insgesamt sechs männliche und weibliche Personen im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Dabei stellte sich heraus, dass eine bislang nicht namentlich identifizierte Person der besagten Gruppe gegen insgesamt sechs abgestellte Fahrzeuge getreten hatte und dabei die Außenspiegel von einem Toyota und einem Opel beschädigte. Während des Einsatzes beleidigte eine 20-Jährige aus der Gruppe heraus die eingesetzten Beamten. Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet.

Zwei Frauen bei Unfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Kurt-Keicher-Straße/Franz-Petrich-Straße sind am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrerinnen in Gera verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren beide gegen 16.15 Uhr mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Die 43 und 59 Jahre alten Fahrerinnen wurden dabei leicht verletzt. Die 43-Jährige sei aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Serienbrandstifter erneut verurteilt

Am Donnerstag ist ein 30-jähriger Serienbrandstifter bereits zum zweiten Mal zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Neun Monate Haft ohne Bewährung lautete das gestrige, noch nicht rechtskräftige Urteil gegen den Mann. Verhandelt wurde eine Brandserie aus dem Jahre 2017. Damals hatte der Angeklagte im Geraer Stadtteil Debschwitz, trotz zwischenzeitlicher Polizeikontrolle, mehrere Müllcontainer und Verpackungsreste in einem Hausdurchgang in Brand gesetzt. Die Arbeitsgruppe „Lost Places“ der Kriminalpolizei Gera hatte sich des Alt-Falles angenommen und Beweise zusammengetragen. Im Zuge dieser Ermittlungen war der 30-Jährige dieses Jahr im August festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen.

