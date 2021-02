Kirchgemeinde Rüdersdorf/Kraftsdorf bietet Bühne für Solokünstler

Am 14. Februar 2021 gestalten Salome Bielagk am Saxophon und Michael Theilig an der Trompete den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes der Gemeinde Rüdersdorf/Kraftsdorf. in der Peter&Paul Kirche Kraftsdorf.

Zum Gottesdienst am Valentinstag, am vergangenen Sonntag in der Peter&Paul-Kirche in Kraftsdorf gab es ein musikalisches Programm von Saxofonistin Salome Bielagk und Michael Theilig an der Trompete. „Die Besucher des Gottesdienstes waren begeistert“, erzählt Christian Kurzke, Pfarrer der Kirchgemeinde Rüdersdorf/Kraftsdorf.