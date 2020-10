„Kleine Schneiderei“ in Gera-Lusan wächst

Gera. Seit 15 Jahren selbstständige bezieht Simone Biemann am 2. November ihre neuen Räume in der Saalfelder Straße 6.

Am 2. November hat Simone Biemann endlich den Umzug aus der Saalfelder Straße 8 in die Saalfelder Straße 6 hinter sich. Im Laden des vormaligen Raumausstatters Etzdorf eröffnet sie mit erweitertem Sortiment: „Ich biete neben Kurzwaren und Damenbekleidung Herrenmode und Stoffe an. In der Corona-Zeit begannen viele zu nähen und suchten Stoffe.“