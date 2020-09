Klimastreik auch wieder in Gera

Eindruck von einer der vergangenen „Fridays for Future“-Demos in Gera. (Archivfoto)

Gera . Am Freitag soll 15 Uhr am Geraer Stadtmuseum eine Demonstration beginnen.

Am globalen Klimastreik der „Fridays for Future“-Bewegung am Freitag, 25. September, beteiligen sich auch wieder Geraer Aktivisten. Die Demonstranten in Gera gehen unter dem Motto „Kein Grad weiter!“ auf die Straße. Der Protest beginnt 15 Uhr vor dem Stadtmuseum und endet auf dem Theaterplatz.

Während der Corona-Pandemie seien andere Themen in den Hintergrund geraten, heißt es in der Ankündigung: „Die Klimakrise wartet allerdings nicht.“ Mit der Corona-Pandemie sei klar geworden, dass es in einer Krise nicht an politischen Handlungsmöglichkeiten mangele, sondern an Überzeugung.

Gestreikt werde coronakonform mit Infektionsschutzkonzept. Es werden etwa 100 Menschen erwartet, die mit Masken und Abstand für ihre Ziele einstehen wollen.