Kommentar: Ausnahme gemeistert

Es ist erstaunlich, was Lehrer, Schüler, Eltern in diesen Tagen leisten. Übers Wochenende mussten Mitte März Hausaufgaben vorbereitet werden, die erst einmal bis zu den Osterferien reichen sollten. Wer technische Möglichkeiten nutzen kann, hat es jetzt einfacher, den Kontakt zu den Schülern zu halten und kann schneller reagieren. Eltern, die im Homeoffice arbeiten, rangeln mit ihren Kindern nicht nur um die beste Internetverbindung, sondern auch um Disziplin, die Schule fernab von dieser ernst zu nehmen. Dass Schüler die Freude am Lernen nicht verloren haben, zeigen gestaltete Lösungsblätter auch ohne Aussicht auf Noten.

Das hat letztlich etwas Tröstendes. Konnte sich anfangs kaum einer diese Art des Lernens vorstellen, so zeigt sich nun für die meisten, dass sie mit der neuen Situation umgehen können. Manche Eltern wissen jetzt noch mehr zu schätzen, was Pädagogen leisten, die vor vollen Klassenzimmern stehen. Jetzt ist die Frage, wann wieder Normalität einkehrt. Hans-Jürgen Voit wünscht sich eine kluge Entscheidung des Bildungsministeriums. Für ihn wäre das ein sanfter Wiedereinstieg mit den Prüfungsjahrgängen.