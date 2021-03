Kommentar: Brücken bauen und erhalten

129 Brückenbauwerke in Gera müssen regelmäßig überprüft und instandgehalten werden. Das kostet. Da kommen Gemeinschaftsprojekte wie nun am Röppischbach gerade recht.

Stolze 129 Brückenbauwerke zwischen zwei und 300 Metern Länge hat die Stadt Gera in ihrer Baulast, die regelmäßig überprüft werden müssen. Das teilt das Baudezernat auf Nachfrage mit. Und mit der Brückenprüfung, für die die Stadt allein in diesem Jahr 100.000 Euro einplant, ist es ja nicht getan. Früher oder später muss in den Erhalt investiert werden. Und das kostet.