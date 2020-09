Seit 2014 steht in der Geraer Hauptsatzung, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für den Stadtratsvorsitz hat. Gehandhabt wurde das schon seit der politischen Wende so. Die PDS und ihre Nachfolgepartei Die Linke wurden seit 2004 wiederholt zur stärksten Kraft im Geraer Stadtrat gewählt. Seit vorigem Jahr ist das anders. Seit vorigem Jahr schwelt der Streit um den Stadtratsvorsitz. Den beizulegen, sollte am 19. Dezember 2019 die Hauptsatzung in der Weise geändert werden, dass der Stadtrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und die drei Stellvertreter wählt. Damit wäre das Vorschlagsrecht entsprechend des Kräfteverhältnisses der Fraktionen entfallen. Doch weil nur 20 Stadträte für die Änderung stimmten und damit die geforderte Mehrheit aller Mitglieder nicht erreicht wurde – es hätten 22 Ja-Stimmen sein müssen – gilt in Gera was seit 2014 Beschlusslage ist. Daran erinnert jetzt die AfD-Fraktion, die den Beschlussantrag für die Sitzung am Donnerstag stellte. Der AfD-Kandidat könnte auch ohne die Stimmen der Linken gewählt werden, wenn auch hier das Quartett hält und komplett ist, das aktuell Straßenbahnbeschaffung und Ausschreibung des GVB-Geschäftsführerpostens bestreitet.