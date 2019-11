Kommentar: Kultur verbindet

Das tschechische Pilsen war es schon, 2015, das rumänische Timisoara wird es definitiv, 2021. Und ihre gemeinsame Partnerstadt im Osten Thüringens? Sicherlich ist die Skepsis noch immer groß, ob Gera tatsächlich Kulturhauptstadt Europas kann. Ob es die Stadt wird, steht dann noch einmal auf einem anderen Blatt, schließlich gibt es namhafte Mitbewerber für 2025, wenn sich eine deutsche Stadt die Kulturhauptstadt-Ehre mit einer slowenischen Stadt teilen darf. Gerade erst wurde das österreichische Bad Ischl, neben dem estnischen Tartu und dem norwegischen Bodo, als Kulturhauptstadt 2024 bekannt gegeben.

Im Dezember wird es spannend, dann wird die Vorauswahl für 2025 getroffen. Sollte Gera diese Hürde schaffen, dürfte es in jedem Fall nicht schaden, wenn man bei Bedarf auf den Erfahrungsschatz von Partnerstädten zurückgreifen kann, die das Kulturjahr schon hinter beziehungsweise unmittelbar vor sich haben.

So oder so kann die kulturelle Zusammenarbeit über Grenzen hinaus nur begrüßt werden. Sie öffnet Türen, fördert gegenseitiges Verständnis und internationale Freundschaft. Es ist vorbildlich, dass das Theater Altenburg Gera hier voran geht. So wie man allen Geraern nur danken kann, die Städtepartnerschaften neu beleben und ausbauen wollen beziehungsweise viel ehrenamtlichen Eifer investieren, um sie zu pflegen und mit Leben zu füllen.