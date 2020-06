Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Mauerbau ist Alltag

Es ist Anfang Juni. Genau sieben Jahre ist es jetzt her, dass sich das Wasser der Weißen Elster in Geraer Straßen ergoss und auch der steigende Grundwasserspiegel Schaden anrichtete. Am Sonntagabend, dem 2. Juni 2013, hielt die Ufermauer am Gries. Untermhäuser haben sie in ihr Herz geschlossen, weil sie widerstand als die braune Brühe über die Mauerkrone zu schwappen drohte. „Danke Mauer“ schrieben damals Anwohner auf das betagte Bauwerk.

