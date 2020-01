Kommentar: Schließszenario vergessen

Vor fast 39 Jahren wurde Geras Haus der Kultur feierlich eröffnet. Ende 2014 sollte es als städtisches Veranstaltungshaus schließen. Das Haushaltsicherungskonzept bis 2023 war schuld und das Drama groß damals. Ein Interessenbekundungsverfahren wurde gestartet und verlief im Sand. Der Stadtratsbeschluss vom 17. April 2014 verhinderte das Schließungsszenario.

Und nun? In der Zwischenzeit wurde das Haus weiterbetrieben. Leider uneffektiv. Zum einen ist es nicht gut ausgelastet, zum anderen verschlingen die in die Jahre gekommenen Anlagen Unmengen Geld. Allein die Energiekosten sind erschreckend. Fassade, Elektroinstallation, Dachhaut, Regenfallrohre, Klimaanlage, Licht- und Tontechnik, Bühnenmaschinerie, Fußboden und Abflüsse in der Küche, der Saalfußboden und die Saalbestuhlung müssten erneuert, die Terrasse samt Treppe zum zentralen Platz saniert und Leinwände angeschafft werden. Das würde auch teure Reparaturen ersparen. Einen Lichtblick gibt es indes. Der Lastenaufzug soll dieses Jahr erneuert werden.

Am Mittwoch trafen sich Mitarbeiter der Geraer Stadtverwaltung zur Personalversammlung im Haus. Muss auch sein, spielt aber kein Geld in die Stadtkasse. Weil sonst kommerzielle Veranstaltungen überwiegen, gibt es keine Fördermittel der Staatskanzlei. Auch nicht für den Brandschutz.