Konzert mit „Duo con Emozione“ im Palais Bad Köstritz

Gedichte und Anekdoten von und über Theodor Fontane und seinen Zeitgenossen, wie den „Herrn von Ribbeck“, „Alles still“, „So und nicht anders“, „Ausgang“, oder den Zyklus „Strandbilder“, in Kompositionen von Norbert Fietzke und gesungen von Sopranistin – zugleich Norbert Fietzkes Ehefrau – Liane Fietzke. Das verspricht ein Abend mit dem „Duo con Emozione“ am Samstag im Palais in Bad Köstritz, wie das dortige Kulturamt in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Norbert Fietzke hat die Kompositionen verschiedener Fontane-Gedichte seiner Frau auf den Leib geschrieben, heißt es in der Mitteilung. Dabei entstanden Melodien für ihren warmen, lyrischen und natürlichen Gesang.

Besucher können mit dem Duo ein Konzert erleben, in dem das Besondere, das Überraschende, das Berührende passieren kann. Eben ganz im Sinne des Namens des Duos „con emozione“, mit Emotionen. Liane Fietzke übernimmt Sopran, Lesung und Moderation, Norbert Fietzke spielt am Blüthner-Flügel. Mit im Gepäck haben sie ihre neue CD „Theodor Fontane in Wort und Musik“.

„Glück-Wunsch ... in Vorfreude auf den 200. Geburtstag“, Samstag, 16. November, 19.30 Uhr im Festsaal des Köstritzer Palais. Karten-Reservierung , Restkarten an der Abendkasse.