Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert mit Werken von Bach in Gera

Der Projektchor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar sowie Tillmann Steinhöfel an der Violone und Andrej Naumovich an der Orgel konzertieren gemeinsam am 23. November, um 19 Uhr, in der St. Salvator-Kirche in Gera. Auf dem Programm stehen Bachs Motette „Jesu, meine Freude“ Frank Martin, Messe für zwei vierstimmige Chöre sowie Werke von Purcell, Felix Mendelssohn Bartholdy und Durufle. Der Eintritt zu diesem Konzert sei frei, teilt Organisator Felix Renner mit.