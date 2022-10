Kriminelles aus Ostthüringen: Vorfall bei Schweigemarsch, brutale Tritte und Jungsturm-Überfall

Gera. Die Kriminalfälle der Woche aus Ostthüringen: Bei manchen Prozessen zeigt sich im Nachgang, dass sie gar nicht nötig gewesen wären – so wie bei einem aktuellen Verfahren.

Der Teilnehmer eines Schweigemarsches in Gera musste sich in dieser Woche bei einem Prozess am Amtsgericht Gera verantworten. Ihm warf die Staatsanwaltschaft vor, Widerstand gegen Polizisten geleistet, sie beleidigt und tätlich angegriffen haben.

Der 65-Jährige habe zuvor gegen die Maskenpflicht verstoßen, seine Identität sollte bei dem Marsch im Februar 2021 festgestellt werden. Doch der Prozess fand ein schnelles Ende. Angesichts der Verletzungen, die der Mann beim Einsatz erlitten hatte, wurde das Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt.

Nasenbeinbruch, Schnittwunden, Schädel-Hirn-Trauma

An drei Tagen in dieser Woche verhandelte das Landgericht in einem Fall, der sich in Zeulenroda-Triebes ereignet hat. Ein 35-Jähriger soll eine Frau geschlagen, sie mit dem Fuß getreten und ihr eine Getränkedose am Kopf aufgeschlagen haben. Sie erlitt einen Nasenbeinbruch, Schnittwunden und ein Schädel-Hirn-Trauma. Anschließend habe er einen Bekannten aufgefordert, die Frau aus dem Fenster zu werfen. Der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt, tischte eine unglaubliche Geschichte auf. Er will an dem Abend dreimal bewusstlos gewesen sein. Der Täter war aus seiner Sicht ein anderer.

Ein Hilfspfleger war am Amtsgericht Gera angeklagt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm den sexuellen Missbrauch einer Bewohnerin in einem Pflegeheim vor. Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig, die Aussagen von Zeugen widersprachen sich. Folglich beantragten Staatsanwaltschaft und Verteidigung einen Freispruch. Dem folgte das Schöffengericht unter Vorsitz von Siegfried Christ, der aber scharfe Kritik am Pflegeheim äußerte.

Jungsturm-Überfall auf Fans des FC Carl Zeiss Jena

In einem weiteren Prozess nach einem Überfall auf Fans des FC Carl Zeiss Jena am Bahnhof in Saalfeld wird ein Angeklagter zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Davon sind drei Monate aufgrund der Dauer bis zum Prozessbeginn bereits vergolten. Weitere Prozesse gegen Mitglieder des Jungsturms folgen im Oktober. Für den Vorsitzenden Richter Harald Tscherner klangen manche Aussagen des Angeklagten nicht glaubwürdig. Zumal der Angeklagte für ein Erfurter Heimspiel mehr als 30 Kilometer anreisen musste und dennoch kein wirklicher Fan gewesen sein will. „Erfolgsfans gehen nicht zu Erfurt, weil Erfurt nicht den Erfolg hat. Sie sind trotzdem hingefahren, um sich das Elend anzusehen“, stellte Tscherner fest. Der ganze Fall

Kurz vor dem Abschluss steht das Sicherungsverfahren gegen einen Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis, der sein Haus angezündet haben soll. Eine Zeugin, die den Beschuldigten schon seit vielen Jahren kannte, sagte, sie habe ihn stets als netten und ruhigen Mann erlebt. Nur in den zwei Jahren vor dem Brand seines Wohnhauses habe sich sein Verhalten geändert.

Diebstahl, Beleidigung und Widerstand in Rudolstadt verhandelt

