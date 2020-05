Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krimis und Thriller heiß geliebt

„Am liebsten möchte ich was richtig Gruseliges, so ein Pathologiethriller, da kann ich am besten schlafen.“ Das wünscht sich eine hochbetagte Leserin.

Unter den 480.000 Medien der Geraer Bibliothek nehmen Romane mit 110.000 Entleihungen, gefolgt von Sachliteratur für Erwachsene und Kinderliteratur die Spitzenposition ein. „In der Belletristik sind Krimis und Thriller die am meisten ausgeliehenen Bücher, danach kommen Frauen- und Liebesromane sowie Autoren geordnet von A bis Z“, erklärt Sylvia Höhne, Lektorin für Belletristik, die Lesevorlieben der Geraer. Die diplomierte Bibliothekarin verantwortet nicht nur den Neukauf der Bücher, sondern auch ihre einladende Präsentation. So locken vor den Regalen Werke bekannter, unbekannter und regionaler Autoren zum Reinblättern und Neugierigwerden. Prominente Schriftsteller erfahren anlässlich der Auszeichnung mit Buchpreisen, Jubiläen oder ihres Todes eine Würdigung durch die Auslage ihrer Arbeiten. „Ich kann natürlich nicht alle Bücher lesen, aber ich kenne viele und die Autoren, wenn Leser mich danach fragen“, so Sylvia Höhne. Gerne nehme sie Lesertipps auf, prüfe die Gängigkeit der Werke, damit sie nicht zu sogenannten Stehern werden. „Leser möchten uns ihre Bücher oft schenken. Vieles besitzen wir mehrfach, es ist aufwendig, alles einzupflegen und schließlich ist auch das äußere Bild, so gut der Inhalt sein mag, ein Anreiz zum Zugreifen.“ Manche kaufen sich ein Buch, lesen es und schenken es ihrer Bibliothek. Die Hilfe des Bibliotheksfördervereins sei unverzichtbar beim Bücherneuerwerb. Besonders, wenn Bestseller mehrfach nachgefragt sind. Frauen sind die eifrigeren Leser. Männer bevorzugen Zeitschriften, Geschichte, Wissenschaft, Reportagen. Beliebt sind regionale Kriminalfälle und moderne Reiseliteratur. „Jeder Leser hat sein Buch“ toleriert die Bibliothekarin die Lesegeschmäcker, auch die der alten Dame.