Gera. Mehrere Brände in leerstehenden Gebäuden in Gera sind ungeklärt. Die Polizei bittet erneut um Zeugenhinweise.

Kripo-Arbeitsgruppe „Lost Places“ bittet um Hinweise zu Bränden in Gera

Die Arbeitsgruppe der Kriminalpolizei „Lost Places“ in Gera hat erneut um Zeugenhinweise zu zwei ungeklärten Bränden in Gera gebeten.

In der Nacht zum 13. Januar war in Gera das Dachgeschoss des leerstehenden Wintergartens in der Reichsstraße in Brand geraten. Laut Polizei werde vor allem der Fahrer eines hellen Kleinwagens, der in der Brandnacht auf Höhe der Haltestelle Wintergarten hielt und möglicher Weise Zeuge des Feuers gewesen sei und Hinweise liefern könne, gebeten sich zu melden.

Brand am Geraer Hauptbahnhof auch noch ungeklärt

Der zweite Brand, zu dem die Polizei sich Hinweise aus der Bevölkerung erhofft, ereignete sich am 2. September 2019 in einem leerstehenden Gebäude am Hauptbahnhof in der Friedrich-Engels-Straße. Die Löscharbeiten der Einsatzkräfte wurden dabei behindert, weil Unbekannte die Hydranten zugedreht hatten.

Die Arbeitsgruppe „Lost Places“ hofft auch in diesem Fall auf Hinweise von Zeugen, insbesondere ein älteres Ehepaar, das sich in der Nacht des 2. September gegen 23.30 Uhr mit einem Feuerwehrmann sprach und möglicher Weise Beobachtungen zu den zugedrehten Hydranten gemacht hat.

Die Polizei in Gera bittet Zeugen zu den Bränden, sich unter Telefon 0365 / 8234 -1495 oder unter der E-Mail-Adresse kpi-lpc.lpig@polizei.thueringen.de zu melden.