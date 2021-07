Kulturtage in Gera, hier eine musikalische Lesung für Kinder mit Ulf Annel (links) und Björn Sauer.

Kulturtage in Gera mit Lesungen und Musik

Gera. Kulturtage jetzt mit der Lesezeit im Park vor der Puppenbühne

Nach dem Auftakt der Kulturtage Gera am Wochenende mit dem bunten Programm auf der Kleinkunstbühne auf dem Markt, finden die Kulturtage jetzt mit der Lesezeit im Park vor der Puppenbühne ihre Fortsetzung. Am Dienstag gab es unter anderem „Kummerschluss mit Schlummerkuss“, eine musikalische Lesung für Kinder mit Ulf Annel (links) und Björn Sauer. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene haben es sich auf den aufgeblasenen Sofas beim Zuhören gemütlich gemacht. Am Mittwoch lesen dann Verena Zeltner um 15 Uhr, Annerose Kirchner um 16 Uhr, Christine Hansmann und Klaus Wegener um 17 Uhr und schließlich Marko Kruppe und Ebi um 18 Uhr.