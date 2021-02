Gera. Am Freitag jährt sich der rassistische Anschlag im hessischen Hanau zum ersten Mal. Auch in Gera wird daran erinnert.

Kundgebung in Gera in Gedenken an die Opfer von Hanau

Am Freitag jährt sich der rassistische Anschlag im hessischen Hanau zum ersten Mal. Am 19. Februar 2020 tötete ein 42-Jähriger neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und schließlich sich selbst.

Das Aktionsbündnis Gera gegen Rechts will aus Anlass des Jahrestages bei einer Kundgebung am Freitag in Gera seine Solidarität mit Hanau demonstrieren, an die Opfer erinnern und gemeinsam gegen Rassismus auf die Straße gehen. Die Kundgebung beginnt am 19. Februar um 17.30 Uhr auf dem Museumsplatz in Gera.

„Die Angehörigen der Opfer von Hanau kommen, so wie viele vor ihnen, nicht zur Ruhe“, heißt es im Aufruf des Aktionsbündnisses: „Auch ein Jahr nach dem Anschlag gibt es viele Fragen, keine Antworten, keine Konsequenzen. Sie fordern Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen.“ Diesen Forderungen schließe man sich an, heißt es, und weiter: „Wir können nicht auf den nächsten Anschlag warten!“