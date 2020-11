Kunststoffwerk in Gera-Langenberg hat neuen Eigentümer

Die Global Solutions GmbH aus Gera, ein Unternehmen der FAB Unternehmensgruppe, hat das Kunststoffwerk Repoly an der Schoßbachstraße in Gera-Langenberg verkauft. Neuer Eigentümer ist seit dem 2. November die Infinex Group mit Sitz in Haiterbach (Baden-Württemberg). Darüber informieren der Geraer Geschäftsführer Falk Bräuner und der Infinex-Geschäftsführer Martin Hartl in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Alle 14 Mitarbeiter, die bis zu drei Leiharbeiter und auch alle Maschinen wurden übernommen und bleiben am Standort, der ein Gelände von etwa 18.000 Quadratmetern umfasst, wird erklärt. Dort werden seit 2006 aus Industrieresten der Materialien Polypropylen und Polyethylen, wie beispielsweise bedruckte Folien, durch Aufschmelzen Granulate hergestellt. Jene können durch eigene Entwicklung auch mit neuen Eigenschaften versehen werden.

Falk Bräuner (links), Geschäftsführer der Global Solutions GmbH Gera, hat das Kunststoffwerk Repoly in Gera-Langenberg an Martin Hartl, Geschäftsführer der Infinex Group, verkauft. Foto: Christian Mau

Die Gründe für den Verkauf erklärt der bisherige Eigentümer Falk Bräuner so: „Um uns zukünftig noch besser auf unsere ebenfalls stark wachsenden Grundstücks- und Immobilienaktivitäten innerhalb der FAB Unternehmensgruppe fokussieren zu können, waren wir auf der Suche nach einem passenden Partner für Repoly. Dieser sollte aus seiner eigenen Firmenstruktur heraus neue strategische Ansätze mitbringen und damit einen weiteren Wachstumsturbo zünden können. Außerdem war es wichtig, die bestehenden Geschäftsverbindungen aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen. Alle diese Punkte sowie auch eine passende Unternehmenskultur haben wir in der Infinex gefunden“.

Prokurist Fischer: „Kein Notverkauf“

Seit zwei Jahren schon sei man auf der Suche nach einem Käufer gewesen. Seit Ende 2019 wurden die Geraer dabei von einer Beratungsgesellschaft unterstützt. „Erstkontakte hatten wir um die 100, intensive dann etwa 20“, sagt Stefan Fischer, Prokurist der Global Solutions GmbH. „Das ist kein Notverkauf. Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen, hatten keine Kurzarbeit“. Unter dem Markennamen Repoly sei man nach eigenen Angaben erfolgreich europaweit auf diesem Markt tätig und verzeichne mit der Kunststoffsparte seitdem „überdurchschnittliche Wachstumsraten“. Angaben zum Umsatz wollte der Prokurist nicht machen.

Infinex will Recyclinganteil erhöhen

„Das Produktportfolio der Infinex Group, bestehend aus Noppenfolien, Hohlkammer- und Strukturkammerplatten wird im Wesentlichen aus Polypropylen und Polyethylen hergestellt. Die Nachfrage, in diesem Bereich, Produkte aus Neuware durch Recyclingmaterial zu ersetzten, wird immer größer. Hierbei sprechen wir schon heute von einem Recyclinganteil von über 50 Prozent und stetig steigender Tendenz. Umso wichtiger also, die eigenen Produkte am Ende des Lebenszyklus selbst wieder recyceln zu können und dem Materialkreislauf 1:1 wieder zuzuführen“, so Infinex-Geschäftsführer Martin Hartl zu seinen Überlegungen, selbst im Recyclingbereich aktiv zu werden. Das wolle er jetzt mit der Infinex Repoly GmbH umsetzen. Künftig sollen neben den Rohstoffen für die langjährigen Kunden auch Infinex-Produkte in Gera recycelt und dann in Haiterbach im Schwarzwald wieder in der Produktion eingesetzt werden.

Tietz-Quartier ist aktueller Schwerpunkt

Derweil will sich die Global Solutions GmbH, die ihren Sitz jetzt in die Innenstadt verlegt hat, auf das Immobiliengeschäft, Projektentwicklungen und Beteiligungen auch im industriell-gewerblichen Bereich konzentrieren. Schwerpunkt ist aktuell das Tietz-Quartier mit dem Horten-Kaufhaus. Es zu entwickeln, wurden – so bestätigt Fischer – weitere Objekte auf der Sorge erworben, beispielsweise gegenüber des Kaufhauses, aber auch das Eckhaus an der Leipziger Straße mit der Eisdiele im Erdgeschoss und Häuser auf dem Zschochernplatz.

Außerdem betrieb die Gesellschaft Wirtschaftsförderung, indem sie für ihre Fläche in Tinz mit XXXLutz einen Nutzer fand. Für die Ansiedlung soll am Donnerstag der Satzungsbeschluss im Stadtrat gefasst werden. Demnächst soll es auch zu einer neuen Ansiedlung in der Nachbarschaft des Kreisverkehrs an der Beerweinschänke in Gera-Trebnitz kommen, kündigte der Prokurist an.