Laden bei Brand zerstört: Weidaer startet in neuem Geschäft

Weida. Seit Dienstag hat das neue Presse- und Tabak-Geschäft in Weida geöffnet.

Neustart nach der Katastrophe: Benno Trampel (rechts) hatte beim Großbrand am Weidaer Markt sein Haus und seinen Laden verloren, mit dem er gerade 30-jähriges Bestehen feierte. Mit Unterstützung von Jörg Stöckert vom Geraer Familienbetrieb J. Stöckert konnte bereits nach kurzer Zeit, an diesem Dienstag, am Markt 15 in Weida ein neues Geschäft für Presse, Tabak und Spirituosen inklusive Postagentur eröffnet werden. Nur die Postbank-Filiale gibt es nicht mehr. Der Laden gehört nun zu dem Geraer Unternehmen, Benno Trampel bleibt als Filialleiter das Gesicht des Geschäfts.