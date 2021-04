Ladendiebe auf frischer Tat ertappt - Schulen beschädigt

Gera Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Mehrere Streifenwagen sind am Montagvormittag im Bereich eines Supermarktes in der Heinrichstraße zum Einsatz gekommen. Ein Verantwortlicher meldete von dort einen Diebstahl, begannen durch drei Ladendiebe.

Wie sich vor Ort herausstellte stahlen die drei Männer gemeinschaftlich Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Dabei wurden sie jedoch beobachtet und angesprochen. Gegen die drei Ladendiebe wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eigeleitet.

Schmierereien an Schule

Mehrere Graffiti-Schmierereien auf einem Schulgelände am Johannisplatz sind am Montag der Geraer Polizei gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen in der Zeit vom 01. April zum 19. April 2021 durch Übersteigen der Grundstücksbegrenzung Zutritt zum besagten Schulgelände.

Sie beschmierten in mehreren Farben die Hauswand des Schulgebäudes, sodass Sachschaden entstand. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.

Grundschule beschädigt

In der Zeit von Sonntag zum Montag haben unbekannte Täter den Fensterrahmen eines Schulgebäudes in der Saalfelder Straße in Gera beschädigt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt auch in diesem Fall Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen.