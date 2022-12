Ladendiebin tritt und schlägt in Gera um sich

Gera. Frau klaut in Geraer Geschäft erst Parfumflaschen und Haarschneider, dann schlägt sie auf einen Mann ein.

Eine 36 Jahre alte Frau muss seit Dienstag mit einer Anzeige wegen räuberischen Ladendiebstahls rechnen.

Laut Angaben der Polizei, betrat sie am Dienstagabend ein Geschäft in der Schlossstraße in Gera. In der Folge verstaute sie mehrerer Parfumflaschen sowie einen Haarschneider in einer präparierten Tasche um letztlich ohne zu bezahlen das Geschäft wieder zu verlassen. Als jedoch der Alarm auslöste, flüchtete die Frau in Richtung Rudolf-Diener-Straße.

Ein Zeuge konnte die Diebin jedoch stellen, wobei diese nach ihm trat und schlug. Der Zeuge (52) wurde hierbei leicht verletzt. Die 36-jährige Diebin konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen Sie wird nun entsprechend ermittelt.