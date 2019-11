Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laptop aus Firma gestohlen - Bargeld und Cola-Dosen gestohlen - Diebstahl aus Rohbau

Bargeld und Cola-Dosen gestohlen

Zwischen Dienstag und Mittwoch drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Imbisswagen eines 32-Jährigen ein, welcher auf einem Parkplatz in der Dornaer Straße stand. Die Täter verursachten nicht nur Schaden, sondern stahlen aus dem Verkaufswagen zusätzlich eine geringen Menge Bargeld sowie 30 Dosen Coca-Cola. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Täter und der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Diebstahl aus Rohbau

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 25. bis 27. November ihr Unwesen in Rüdersdorf. Dort stahlen sie aus einem Rohbau auf einer Baustelle eine bereits montierte Wechselsprechanlage der Marke Gira. Die Polizei fragt: Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personenbewegungen auf der Baustelle bzw. in dem Rohbau wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib der Wechselsprechanlage machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden.

Laptop aus Firma gestohlen

Am Mittwoch zwischen 6.30 und 13 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in die Geschäftsräume einer Firma in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Dort entwendete er ein Laptop der Marke „Dell“. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210.