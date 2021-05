Eine starke Windböe erfasste am Dienstagnachmittag einen Sattelschlepper. (Symbolbild)

Lasteranhänger kippt in Straßengraben bei Gera

Gera. Eine Windöe erfasst den Laster bei Gera. Die Landesstraße 1362 ist daraufhin gesperrt.

Der leere Auflieger einer Sattelzugmaschine hielt am Dienstagnachmittag nicht stand, als ihn eine starke Windböe erfasste. Der Lkw war auf der Landesstraße 1362 von Ronneburg in Richtung Gera-Trebnitz unterwegs, als ihn der Sturm einholte, berichtet die Polizei. Der Anhänger kippte in den Straßengraben, wobei die Zugmaschine auf der Straße stehen blieb.

Glücklicherweise blieb der Fahrer (49 Jahre) unverletzt. Der Randstreifen wurde jedoch über mehrere Meter in Mitleidenschaft gezogen. Mit einem Abschleppdienst konnte der Anhänger schließlich geborgen werden. Für den Zeitraum des Einsatzes kam es auf der Landstraße zu Verkehrseinschränkungen. Gegen 16 Uhr war die Straße wieder komplett für den Verkehr freigegeben.

Weitere Sturmschäden in Gera

Aufgrund des Sturmes am Dienstag kamen Polizeibeamte mehrmals zum Einsatz. Gemeldet wurden dabei laut Polizei in der Regel umgestürzte und auf der Straße liegende Bäume bzw. Äste in Gera (Vogtlangstraße, Dr.-Semmelweis-Weg, Straße des Friedens, K526/Oberndorf).

Weiterhin wurde glücklicherweise ein Fußgänger (47 Jahre) nur ganz leicht verletzt, als ihn ein in der Laasener Straße umgewehter Bauzaun an der Schulter traf. Schließlich sorgten umgewehte Mülltonnen in der Oststraße für Sachschaden, nachdem diese gegen ein geparktes Auto fielen.

Alkoholisierter Fahrer landet im Straßengraben

Dienstagabend gegen 23 Uhr kamen Polizeibeamte und in der Folge ein Rettungswagen aufgrund eines Unfalles entlang der Landesstraße 1079 zum Einsatz. Dort kam nach Angaben der Polizei ein Hyundai von der Straße von Beetenhausen in Richtung Brahenau ab und landete im Straßengraben.

Hierbei verletzte sich der 40-Jährige, so dass der Rettungswagen angefordert wurde. In Rahmen der Unfallaufnahme zeigte bei dem Fahrer ein Atemalkoholtest ein positives Ergebnis an. Zudem war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat folglich die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet.