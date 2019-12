„Leben kann ich davon nicht, aber ich mache nichts anderes“

Lilly among Clouds, das ist ehrlicher Indie-Pop aus der fränkischen Provinz. Tiefgründig, vielseitig, emotional, mal mit treibenden Beats, mal selig, aber immer mit einem charmanten Lächeln taucht die 30-jährige Künstlerin Elisabeth Brüchner auch bekannt als Lilly ihre Fans in ein Wechselbad der Gefühle. Beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2019 belegte sie mit „Surprise“ den dritten Platz. Nun ist die Newcomerin mit Band und dem neuem Album „Green Flash“ auf Deutschlandtour. Am 17. Dezember gastieren Lilly among Clouds in der Alten Brauerei in Gera. Beim Tourauftakt in Erfurt hat sie sich mit unserer Zeitung unterhalten.

Lilly among clouds beim Interview vor dem ersten Konzert der Tour im Erfurter HsD Museumskeller. Foto: Marvin Reinhart

Die Menschen, die zu Ihnen heute Abend auf das Konzert kommen, sind das Fans oder einfach Musikliebhaber, die an der Abendkasse spontan eine Karte kaufen?

Bei der letzten Tour war abends viel an der Abendkasse los. Dieses Mal haben wir im Vorfeld deutlich mehr Karten verkauft. Mir ist aufgefallen, dass ich in der Regel viele LP’s verkaufe, weniger CD’s. Das schreibt man ja eher den älteren Musikkennern zu. Aber mittlerweile geht die Spannweite meiner Fans von neunjährigen Mädchen bis zu 70-Jährigen. Da ist alles dabei.

Pop, könnte man ja meine, ist die Musik von gerade den neunjährigen Teenies. Würden Sie sagen, dass Sie keine klassische Pop-Musik machen?

Dafür ist das, was ich mache, zu Indie angehaucht. Heute ist das weniger ein Problem. Früher war meine Musik für Pop zu speziell. Aber mit Bands wie Milky Chance oder AnnenMayKantereit haben sich auch Charakterstimmen in die Popmusik eingebracht. Jetzt sind solche Stimmen im Pop wieder anerkannter. Ich hab mich davon aber nie leiten lassen. Man muss dranbleiben und sollte sich nicht an alles angleichen, was Erfolg verspricht.

Und Ihre Texte, sind das Pop-Lyriks?

Nein, die Texte gehen auch mehr in Richtung Indie, mehr in die Tiefe, als beim Pop. Die sind sehr dramatisch. Ich will, dass die Leute in einem traurigen Lied auch spüren, dass die Situation, über die ich singe, richtig scheiße war. Eine solche Dramatik würde man im Pop nicht machen.

Ihr neues Album heißt Green Flash. Hat sich auf musikalischer Ebene etwas geändert?

Ich hatte Angst, dass die, die das erste Album toll fanden, das neue nicht mögen. Aber die fanden es klasse. Als wir das erste Album aufgenommen haben, war ich ehrfürchtig. Ich hab mir damals noch überlegt, ob ich wirklich Künstlerin werden will. Jetzt habe ich viel mehr gewusst, was ich möchte. Es war wie eine neue Spielwelt für mich. Und dass ich nicht so skeptisch war, das hört man dem neuen Album auch an.

Sie haben auf der Tour Support aus Australien dabei?

Ich wurde eingeladen, auf der Australischen Music-Week zu spielen. Das war vor zwei Jahren. Da habe ich Mark Lang kennengelernt. Und war mit ihm in Australien auf Tour. Normal ist so eine Tour durch Australien sehr schwer zu organisieren. Aber durch den Kontakt ging das ganz gut. Jetzt helfe ich Mark im Gegenzug, hier Fuß zu fassen.

Können Sie vom Musikmachen denn leben?

Leben kann ich davon nicht, aber ich mache nichts anderes.

Lilly among Clouds: Dienstag, 17. Dezember, Alte Brauerei, Gera. Tickets ab 20,80 Euro unter www.lillyamongclouds.com