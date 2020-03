Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth als Ginkgo und deutsche Eiche bei der öffentlichen Voraufführung am Montag.

Lebenskunst zwischen Eheglück und Waldgrundstück

Nicht einmal zum Feierabend kann sich Sigrid (Eva-Maria Fastenau) auf ihren Göttergatten verlassen. Ralf (Michael Seeboth) lässt sie warten. Kaum ist er da, platzt die Bombe. Er hat ein Waldgrundstück ergattert und lädt nun zu Biobier und Survivaltraining. Angesichts Ralfs linker Hände – „Rechts hälts nicht und links fällt’s runter“ – hegt Sigrid so ihre Zweifel am neuen Betätigungsfeld. Und zu Paolas „Blue Bayou“-Melodie säuselt sie „Wie blöd bist du“.

Es ist auf den ersten Blick die ewige Beziehungskiste mit Midlife-Krise und Selbstfindungsphase, die die Kabarettisten des Geraer „Fettnäppchen“ in ihrem neuen Frauentagsprogramm „Mein Männlein steht im Walde oder: Ich glaub, ‘s hackt!“ genüsslich durchwühlen. Auf den zweiten Blick steckt jedoch noch viel mehr drin, was den Abend erfrischend-aktuell und kurzweilig werden lässt. Die Besucher der öffentlichen Voraufführung am Montag amüsierten sich jedenfalls zwei Stunden lang köstlich.

Zwar dürfte der eine oder andere geklopfte Spruch der beiden wie „Man muss den Mann nehmen, wie er ist, aber man muss ihn nicht so lassen“ bekannt vorkommen und auch das traditionelle Geplauder mit Schürze und Eierlikör fehlen nicht. Aber bei Szenen rund um Waldbaden, Picknick und Jobchancen, Männerkrankheiten und Umweltrettung lassen die zwei Helden keinen Trend aus – selbst nicht das Coronavirus – um zur Hochform aufzulaufen. Situationskomik und Dialogwitz verzeihen manch heftig derbe Wortwahl im ehelichen Schlagabtausch.

Der Zoff wäre jedoch nur halb so schön, würde das Duo nicht zum Mikro greifen, um wieder eigene Textversionen auf bekannte Melodien zu trällern. „Alt wie ein Baum“ von den Puhdys wird zu „Alt kann ein Baum nicht mehr werden“, Gitte Haennings Lied „So schön kann nur ein Mann sein“ wandelt sich in: „So blöd kann nur ein Mann sein“ und Juliane Werdings Tag als Conny Kramer starb wird zum Tag, an dem sich Ralf übergab.

Bei diesem Frauentagsprogramm haben garantiert auch die Männer ihren Spaß. Gespielt wird in wechselnden Besetzungen.

Nächste Aufführungen: 5. und 6. März, jeweils 20 Uhr; Samstag und Sonntag, 7. und 8. März, jeweils 16 Uhr im Geraer Rathaushöhler.