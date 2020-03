Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leistungsgewährung hat jetzt oberste Priorität

Gera. Noch vor einigen Tagen war sich die Arbeitsagentur Altenburg-Gera sicher, eine positive Nachricht über den Arbeitsmarkt bieten zu können. Sie hätte geheißen: Die Arbeitslosenzahl in Ostthüringen, Gera eingeschlossen, ist auf 11.250 Personen gesunken, die -quote auf 6,1 Prozent zurück gegangen. Wie überall jedoch hat auch hier die Entwicklung durch Corona eine unglaubliche Eigendynamik genommen.

„Diese Statistik rührt vom 12. März. Mit dem wirtschaftlichen Shutdown hat sich der Arbeitsmarkt vollständig verändert, so dass wir erstmals kein tagaktuelles Bild Ende des Monats geben können“, erklärte Agenturchef Stefan Scholz am Dienstag. „Wir wissen, dass wir jetzt einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen haben, weil wir in den vergangenen zwei Wochen Arbeitslos-Meldungen entgegengenommen haben, aber kaum noch in die Wirtschaft vermitteln konnten“, so Scholz.

Der wirtschaftliche Shutdown habe auch die Geschäftsprozesse in der Arbeitsagentur umgekrempelt. Sei normalerweise Beratung und Vermittlung das Hauptgeschäft, würde nun das Thema Leistungsgewährung oberste Priorität haben. „Das betrifft das Arbeitslosengeld I und II und vor allem Kurzarbeitergeld.“ Die Unternehmen, die mühsam Arbeitskräfte gesucht und gefunden haben, hätten das Bestreben, diese auch zu halten und nicht leichtfertig zu entlassen. Aber durch die behördliche Anordnung zur Schließung könne größtenteils gar kein Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten werden. Für den Agenturbezirk Altenburg-Gera gab es mit Stand Dienstag 1650 Anzeigen für Kurzarbeitergeld. Zum Vergleich: 2019 waren es 24 Anzeigen. Die Agentur arbeite mit allen verfügbaren Mitarbeitern die Anzeigen auf. „Wir wollen den Unternehmen so schnell wie möglich die Sicherheit geben, dass sie Kurzarbeitergeld bekommen.“ Ziel ist es, den größten Teil der Anzeigen bis Ostern bearbeitet zu haben. Stefan Scholz geht davon aus, dass die allermeisten Anzeigen bewilligt werden. Er rät Firmen mit Kurzarbeit, so schnell wie möglich ihre Abrechnungen zu schicken. „Das Gesetz lässt drei Monate Zeit, aber dann gibt es auch erst später Geld.“ Die Agentur hat seit 8. März den Publikumsverkehr minimiert, ist telefonisch, per Mail oder Hausbriefkasten erreichbar. „Bis etwa 25. März waren unsere Telefonleitungen völlig überlastet. In der Spitze hatten wir bundesweit 1500 Anrufe in der Sekunde“, entschuldigte Stefan Scholz die schlechte Erreichbarkeit in jener Zeit.

Jetzt sind lokale Rufnummern geschaltet: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr: Telefon: 0365/85 76 66 (Arbeitgeber), 85 78 88 (Arbeitnehmer) sowie 85 77 00 für Arbeitslosengeld II.