Lesefutter von Krimi bis Sachbuch in Gera

Die Mitarbeiter der Buchhandlung Schmitt & Hahn in der Schloßstraße betreuen Azubis seit Jahren regelmäßig. Dabei vermitteln sie ihnen nicht nur das professionelle Rüstzeug eines Buchhändlers, sondern vielerlei Kompetenzen für ein erfolgreiches Berufsleben. Ausbilderin Christine Geitel legt großen Wert auf Freundlichkeit, Höflichkeit, schnelle Auffassungsgabe und exakte Ausführung der gestellten Aufgaben. „Nach einem viertel Jahr dürfen unsere Azubis relativ selbstständig arbeiten“, berichtet sie.

Seit 30 Jahren leitet Christine Geitel mit großer Freude diese Filiale, die zum bundesweit agierenden Familienunternehmen Schmitt & Hahn Buch und Presse seit 1841 gehört. Über ihre derzeit jüngste Mitarbeiterin ist sie voll des Lobes: „Laura Ramuta denkt schon wie eine ausgelernte Buchhändlerin. Sie packt die Ware flott aus und sortiert diese problemlos ein. Sie ist im Bestellen absolut fit und versucht, jeden Kundenwunsch zu ermöglichen. Ich kann mich auf sie hundertprozentig verlassen.“

Die Buchhandlung zählt sehr viele Stammkunden. Von etlichen kennt Christine Geitel die Kinder, hat deren Aufwachsen verfolgt. „Manchen habe ich als Dreijährigen in unserem Geschäft kennengelernt, mittlerweile ist er über 20 und schaut immer noch bei uns herein. Gerade von Familien, in denen die Eltern ihre Kinder zum Lesen heranführten, kommen heutzutage die jungen Leute regelmäßig zu uns“, freut sie sich.

Eine Frauenriege steht abwechselnd hinter der Ladentheke, um diverse Lesewünsche zu erfüllen. „Wir verstehen uns sehr gut und jede, die hier arbeitet, hat Freude am Beruf“, versichert Geitel. Die Chefin lässt ihren Mitarbeitern viel Freiraum in der Arbeit, so bei der Warenpräsentation. Mit individueller Beratung und umfassendem Bestellservice punktet man. Zwei Großhändler, KNV Zeitfracht und Libri, liefern Gewünschtes. „Über Nacht wird die Ware ausgefahren. Bevor wir morgens öffnen, wissen wir genau, welche Medien da sind“, so Geitel.