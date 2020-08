Bad Köstritz. Am Dienstag in vier Wochen will Bad Köstritz das diesjährige Dahlienfest feiern. Gestartet wird mit Kino.

Leser wählen den Film zum Köstritzer Festauftakt

Am Dienstag in vier Wochen soll Dahlienfest in Bad Köstritz gefeiert werden. Vom 11. bis 13. September ist ein etwas anderes Fest im Zentrum der Kleinstadt geplant, um den Auflagen des Infektionsschutzes Rechnung tragen zu können.

Zum Auftakt am Freitag wird es erstmals beim „Kino in Köstritz“ ein Wunschfilm bei freiem Eintritt ab 22 Uhr im Palaishof gezeigt. Welcher das sein wird, darüber dürfen Leser abstimmen. Sie haben die Wahl zwischen drei Streifen. Der erste stammt aus Dänemark, der zweite aus Deutschland und der dritte aus den USA lief vor 30 Jahren erstmals im Kino. Die ersten Einsendungen sind eingegangen. Ein Trend ist jetzt noch nicht ablesbar.

Schon vor dem Kino-Genuss öffnet an diesem Tag der Palaishof mit Biergarten um 18 Uhr. Ab 19 Uhr ist „Hugo“ live auf der Open Air Bühne im Hof zu erleben. Den Abend finanzieren der Caterer des Dahlienfestes, die EWU Thüringer Wurst- und Spezialitäten GmbH aus Eisenberg, und der von der Stadt Bad Köstritz beauftragte Veranstalter Collage Gera.

Die Filme zur Auswahl

1. „Die Olsenbande fährt nach Jütland“

2. Der Junge muss an die frische Luft“

3. „Pretty Woman“

Wer mitentscheiden möchte, welcher Film am Freitag, dem 11. September, gezeigt wird, schreibt eine E-Mail an gera@otz.de oder eine Postkarte an die Lokalredaktion in der Johannisstraße 8 in 07545 Gera. Einsendeschluss ist Freitag, der 14. August.