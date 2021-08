Gera. Seltenes Wetterereignis bei Trebnitz

Unsere Leserin Katja Haastert hat mit ihrem Smartphone aus relativ großer Entfernung am vergangenen Sonntag (22.08.2021) gegen 17 Uhr diese Wetteraufnahme gemacht. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Ereignis um eine Windhose. Gesichtet wurde sie in der Flur Trebnitz und bewegte sich in Richtung Osten.